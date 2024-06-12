استمتع بلذة الصباح مع كرواسون بحشوة الجبنة الشهية

طبق الـ كرواسون يُعتبر من بين أشهر الوصفات التي تُقدم في الفطور أو الوجبات الخفيفة، فهو يحظى بشعبية كبيرة بفضل طعمه الرائع وقوامه الهشّ والمقرمش، ومن بين أنواع الكرواسون المميزة، يأتي كرواسون بحشوة الجبنة، الذي يجمع بين لذة العجين الطري مع نكهة الجبن الغنية.

هذا الكرواسون ليس فقط لذيذاً بل يعتبر خياراً مثالياً للفطور أو السناكس، حيث يمكن تحضيره في المنزل بسهولة بفضل هذه الوصفة البسيطة والشهية، وسنقدم لكم خلال السطور التالية خطوات تحضير كرواسون بحشوة الجبنة بطريقة سهلة وسريعة، حتى تتمكنوا من استمتاع بنتائج مذهلة تليق بأجواء الإفطار.





كرواسون بحشوة الجبنة

طريقة تحضير كرواسون بالجبنة

مكونات العجين:

- 2 كوب دقيق

- 1/4 كوب سكر

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- 1/2 كوب حليب دافئ

- 1/4 كوب ماء دافئ

- 1/2 كوب زبدة طرية

- 1 بيضة (للدهن)





مكونات حشوة الجبن:

- 1 كوب جبن موزاريلا مبشور

- 1/2 كوب جبن شيدر مبشور

- 1/4 كوب جبن كريمي

- رشة من الفلفل الأسود (اختياري)





طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، امزج الدقيق مع السكر والملح والخميرة.

2. أضف الحليب والماء الدافئ وامزج جيداً.

3. أضيفي الزبدة الطرية وامزجي المكونات جيداً حتى تتكون عجينة.

4. قم بعجن العجينة على سطح مرشوش بالطحين حتى تصبح ملساء ومطاطية، ثم غطيها واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

5. بينما العجينة ترتاح، قومي بخلط جميع مكونات حشوة الجبن في وعاء.

6. بعد التخمير، قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة وافردي كل كرة إلى دوائر رقيقة.

7. ضعي كمية صغيرة من حشوة الجبن في وسط كل دائرة.

8. اطوي حافة الدائرة على الحشوة لتشكيل الكرواسون، ثم اثني الكرواسون قليلاً.

9. ضعي الكرواسون في صينية خبز مبطنة بورق الخبز، ثم اتركيها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

10. قبل وضعها في الفرن، ادهني الكرواسون بالبيض.

11. أدخلي الكرواسون إلى فرن مُحمى مسبقاً عند 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يُصبح لونها ذهبي.