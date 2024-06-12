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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. أيمن محسب: "تنسيقية الشباب والسياسيين" حبل ذهبي يربط الأحزاب بالدولة المصرية

د. أيمن محسب، عضو
د. أيمن محسب، عضو مجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور مؤثر ومهم في العمل السياسي الجماعي رغم اختلاف الأيديولوجيات والرؤى.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc”، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، على قناة “dmc”، أن عمل شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين يتسم بالترابط ويزكي مصلحة الوطن فوق الاختلافات، لافتًا إلى أنهم أسهموا في نقل “أسلوب الاتحاد فوق المصالح الخاصة والشخصية” لطريقة عمل الأحزاب المصرية.

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ونوه إلى أنه يعتبر شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين  في البرلمان أفضل الكتل السياسية الموجودة؛ إذ إنهم كانوا أصحاب أصوات عالية في الحق بعد دراسة متأنية للملفات المطروحة، مؤكدًا أننا نرى شبابًا في سن صغير لكن خبرته تظهره وكأن لديه 70 عامًا.

ولفت إلى أن من الملفت لشباب  تنسيقية الأحزاب والسياسيين أنهم لا يتحدثون من تلقاء أنفسهم لكن حديثهم يرتكز على الموضوعية والمصداقية في الطرح بناء على ملف مدروس، مشيرًا إلى أنهم خاضوا الحروب مع الحكومة لتوفير معيشة كريمة للمواطن الذي وقفوا في صفه.

وأكد أن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين أصحاب فكر جديد ولديهم رؤية للمستقبل، وأنهم يتمتعون بالهمة والنزول إلى الشارع للوقوف على مطالب المواطنين، مشددًا على أنهم بمثابة الحبل الذهبي الرابط بين الأحزاب والدولة المصرية.

6 سنوات تنسيقية

وهنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن هذا الكيان الوطني نجح في أن يصبح منصة سياسية تجمع شباب كافة الأطياف السياسية، كما أنها نجحت في فتح قنوات اتصال بين الشباب والدولة ومؤسساتها بعد عقود من الجفاء.

وقال "محسب"، إن التنسيقية نجحت أيضا في تعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن نجاحها في إعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم بقوة داخل مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن التنسيقية قدمت سياسة برؤية مختلفة، حيث عززت مشاركة الشباب بشكل عملي في صناعة القرار، وممارسة العمل العام.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد 6 سنوات من إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث اليوم عن نجاح الكيان في إثراء الحياة السياسية، فخلال السنوات الماضية قدمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، ولكننا لازلنا في انتظار المزيد من التفاعل والرؤي المميزة في كافة القضايا.

واختتم النائب أيمن محسب حديثه قائلا:" أتمنى لكيان التنسيقية مزيدا من النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة،  ولدينا من الثقة في الكيان ما يجعلنا مؤمنين بقدرته على تطوير أدائه بما يتناسب مع تحديات المرحلة ومتطلباتها.

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