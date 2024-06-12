د. أيمن محسب: تنسيقية الأحزاب أنهت عصر عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناجحة بكل المقاييس، وأنهت عصر عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية والتي استمرت لعقود طويلة حتى وصفهم البعض بأنهم لا يفهمون السياسة وشئونها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل الزوايا”، تقديم الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية “ON”، إلى أنه على مدار 4 دورات انعقاد كان الأداء الأوحد والمشرف من نصيب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكان بمثابة الحبل الذهبي الذي استطاع إحداث تآلف كبير بين الأحزاب المعارضة واليسار، واتحد في كيان واحد، وكان له السبق في إمكانية تكامل الشباب رغم اختلاف المواقف والرؤى.

ونوه إلى أن ائتلافهم واتفاقهم شيء يدعو للإعجاب؛ إذ إن الصوت الأقوى والأداء الأنسب في مجلس النواب والذي ينظر للمستقبل كان من نصيبهم، مشيرًا إلى أن الشباب في تنسيقية الأحزاب والسياسيين استطاع أن يثبت للجميع بأنه قادر على المشاركة في صنع القرار سواء في البرلمان أو لجانه أو في المناسبات بكافة المحافظات.

ولفت إلى أن الشباب في تنسيقية الأحزاب والسياسيين يعرفون أهمية الذكاء الاصطناعي ولديهم قدرة على التعامل معه وتوظيفه في أعمالهم ومطالبهم الخدمية، مردفًا: “يتحدثون وكأنهم في عمر السبعين وليس العشرين”.

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن هذا الكيان الوطني نجح في أن يصبح منصة سياسية تجمع شباب كافة الأطياف السياسية، كما أنها نجحت في فتح قنوات اتصال بين الشباب والدولة ومؤسساتها بعد عقود من الجفاء.

وقال "محسب"، إن التنسيقية نجحت أيضا في تعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن نجاحها في إعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم بقوة داخل مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن التنسيقية قدمت سياسة برؤية مختلفة، حيث عززت مشاركة الشباب بشكل عملي في صناعة القرار، وممارسة العمل العام.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد 6 سنوات من إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث اليوم عن نجاح الكيان في إثراء الحياة السياسية، فخلال السنوات الماضية قدمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، ولكننا لازلنا في انتظار المزيد من التفاعل والرؤي المميزة في كافة القضايا.

واختتم النائب أيمن محسب حديثه قائلا:" أتمنى لكيان التنسيقية مزيدا من النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، ولدينا من الثقة في الكيان ما يجعلنا مؤمنين بقدرته على تطوير أدائه بما يتناسب مع تحديات المرحلة ومتطلباتها.