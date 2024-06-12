تجديد اعتماد الأيزو لمتبقيات المبيدات بالإسماعيلية

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد أهم هذه الجهات والذي يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.

المبيدات والعناصر الثقيلة

صرح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتجديد اعتماد أول فرع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بالإسماعيلية للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA وذلك للعام الثاني على التوالي ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث لتقديم خدماتها بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء فروع بالمحافظات التي تحتاج لخدمات تحليل الملوثات في المحاصيل الزراعية والتصنيع الغذائي المعتمدة وحيث أن المعمل حاصل على الإعتماد من كل من هيئة الإعتماد الدولية FINAS الفنلندية بأوروبا منذ أكثر من 27 عام، المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وهئية الإعتماد A2LA الأمريكية مما يحقق أعلى نسب الجودة العالمية في نتائجه وثقة عملائه لذا فإن وجود فروع أخرى للمعمل في أماكن الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي تعمل على خدمة هذه المناطق وزيادة الصادرات المصرية.



وفي ذات السياق صرحت د هند عبد اللاه أن تجديد الإعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله ومدى أهمية ذلك في زيادة صادراتنا إلى الأسوق الدولية من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة كما أضافت أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى مواصفات الجودة من خلال حصوله على الإعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه وتقديم خدماته على نطاق أوسع وخدمة مناطق أكثر.



وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه أن فرع الإسماعيلية يضم قسمين أساسيين لخدمة المنطقة والمناطق المحيطة وهما قسم متبقيات المبيدات وقسم السموم الفطرية ويتم فحص هذه الملوثات في منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والحبوب ومنتجات التصنيع الغذائي ومن أهم المنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة وتعتبر من الصادرات الهامة العنب والفراولة والمانجو والبطاطس والطماطم والفاصوليا والفول السوداني وهو ما أدى إلى تسهيل فحص هذه المنتجات للعملاء من حيث تخفيض تكاليف نقل العينات لفحصها بالقاهرة وكذا وقت التحليل لقرب المعمل من أماكن الإنتاج وأيضاً تيسير إجرائات التخليص مع الجهات الرقابية ومن الجدير ذكره أن مصر تعتبر من أكبر المصدرين للفول السوداني للإتحاد الأوروبي والذي يهمه في المقام الأول فحص السموم الفطرية بهذا المنتج الهام ويشترط فحصها بالمعمل وتعتبر هذه المنطقة من أكبر مناطق الإنتاج لهذا المحصول.



وتجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي ودعم صغار المنتجين والمصدرين مما يدعم الاقتصاد القومي.