تخفيض أسعار اللحوم لـ250 جنيه في منفذ وزارة الزراعة بشبرا الخيمة

استعدادا لعيد الاضحى

طرحت وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم البلدي الكندوز والبتلو والجملى والضانى، ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الاضحى المبارك، في إطار توجهات الدولة لدعم المواطن المصري وتزامنت مع استعدادات عيد الاضحى المبارك .

وقال احمد ايهاب المنسوب المدير المسئول عن منفذ وزارة الزراعة بشبرا الخيمة، إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الحكومة نحو دعم المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار اللحوم بقيمة تصل لـ ١٠٠ جنيه مقارنة بنظيراتها في السوق.

أسعار اللحوم

حيث تم طرح اللحوم الضأن البرقي قليل الدهون بسعر ٣٥٠ جنيه واللحم الكندوز الشبابي بسعر ٢٧٠ جنيه واللحم البلدى الصغير٣٠٠ جنيه وتم طرح عروض منها عرض كيلو لحم ونصف كيلو كبده بلدى بمبلغ ٣٧٥ بدلا من ٤٢٥ جنيه.

واضاف أنه تم طرح منتجات اخرى منها الكفتة الارز بـ١٨٠ جنيه والكفاءة السيخ بـ٢٠٠ جنيه والممبار الفارغ النظيف بسعر ١٢٠ جنيه

وفواخر اللحوم كعرق التليبيانكو بـ٣٥٠ جنيه

وعرف الفلتو الصغير بـ٤٠٠ جنيه .

واللحم الموزه بـ٣٥٠ والجملى ب٢٧٠ جنيه

واضاف احمد ايهاب، أنه يتم ذبح اللحوم بمجازر وزارة الزراعة والمجازر الحكومية، تحت إشراف الطب البيطرى ووسط إجراءات مشددة لضمان وصول لحوم جيدة للمواطنين

يذكر أن محافظة القليوبية ومديرية الطب البيطري ومجالس المدن والاحياء قد رفعت حالة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الاضحى المبارك لضمان وصول منتجات جيدة للمواطنين خلال العيد وخلال طول فترات السنة .

ووجه محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان كافة الأجهزة التنفيذية بتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومدعومة وخاصة اللحوم البلدى بكافة انواعها تنفيذا لتوجيهات الدولة الهادفة لدعم المواطن