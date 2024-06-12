وكيل صحة سوهاج يتفقد سوهاج العام وأخميم المركزي

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء سير العمل بمستشفتي سوهاج العام وأخميم المركزي وذلك للاطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بمنشآت القطاع الصحي وانضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية والتزامهم بأماكن عملهم.

جرت الجولة التفقدية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال والمخزون قبل أيام من إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة للتأهب لاستقبال العيد وتكثيف الجهود والخدمات في تلك الفترة.

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء الجولة التفقدية الدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور محمود نصر مدير مستشفى أخميم المركزي.

تفقد الدكتور أحمد محروس والوفد المرافق له انضباط العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والرعاية المركزة والأقسام الداخلية واطمأن وكيل صحة سوهاج إلي انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتواجد الأطباء والتمريض.

ووجه وكيل وزارة الصحة بسوهاج برفع مستوى النظافة والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى وكذلك ضرورة زيادة عدد الأطباء بالاستقبال أيام إجازات عيد الأضحى المبارك.

تأتي تلك الجولات الميدانية المكثفة للمنشأت الصحية بالمحافظة بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم للمتابعة اليومية والمستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة وما يقدمه من خدمات للمواطنين.