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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غزو الجراد لمصر من السودان.. 106 أسراب منذ نوفمبر الماضي

جراد
جراد

أكّد أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الجراد، دخول أسراب الجراد إلى مصر من الحدود السودانية منذ شهر نوفمبر الماضي.

كافحة الجراد 

أوضح رزق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن السودان لم تتمكن من مكافحة الجراد بسبب ظروف الحرب هناك.

صرح رزق بأن 106 أسراب من الجراد هاجمت مصر منذ نوفمبر، قادمة من السودان، مشيرا إلى أن القضاء على 32 سربًا في أسوان بنسب مكافحة عالية، مع انخفاض حدة الأسراب مع بداية فصل الصيف.

أشاد رزق بجهود رجال مكافحة الجراد، مؤكدًا دعم وزارة الزراعة لهم، موضحا أن العمل جارٍ منذ 6 أشهر لمكافحة أسراب الجراد.

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مكافحة الجراد

لفت إلى نقص عدد موظفي مكافحة الجراد في مصر، حيث لا يتجاوز عددهم 120 موظفًا.

أكّد رزق التزامهم بالمعايير العلمية في مكافحة الجراد.

وانتشار الجراد يساعد في تهديد الأمن الغذائي في مصر بسبب مخاطر الجراد على المحاصيل، ومخاوف من تفاقم الأزمة بسبب نقص الإمكانيات لمكافحة الجراد.

 

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