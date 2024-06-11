وزارة الزراعة تُنقذ محاصيل المزارعين من موجة الحر.. نصائح عملية لتقليل الخسائر

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، تُقدم وزارة الزراعة نصائح هامة للمزارعين لتقليل خسائر محاصيلهم خلال موجة الحر الحالية.

أولاً: ضمان رطوبة كافية للتربة والنباتات:

ري عميق: يُنصح بتوفير كميات كافية من المياه للنباتات من خلال الري العميق، مع مراعاة احتياجات كل نوع من أنواع المحاصيل.

الحفاظ على رطوبة التربة: استخدام تقنيات الحفاظ على رطوبة التربة، مثل التغطية بالمهاد العضوي أو البلاستيك، للمساعدة في تقليل تبخر الماء.

ثانياً: تأجيل الزراعة ورش الأشجار:

تأجيل الزراعة: تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضروات حتى تنكسر حدة موجة الحر.

رش الأشجار: رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة.

ثالثاً: ممارسات زراعية مُوصى بها:

تجنب استخدام الكبريت الزراعي: تجنب نشر الكبريت الزراعي على جميع أنواع المحاصيل خلال هذه الفترة.

منع رش الزيوت المعدنية والنُحاسيات: الامتناع عن رش أي زيوت معدنية أو مُبيدات حشرية نُحاسية خلال موجة الحر.

رش سليكات البوتاسيوم: رش جميع محاصيل الخضروات والأشجار الطبية والعطرية بسليكات البوتاسيوم لتعزيز مقاومتها للجفاف.

رابعاً: التواجد الميداني والتوعية:

التواجد الميداني: تكثيف تواجد القيادات الزراعية في الميدان لتقديم الدعم والمشورة للمزارعين بشكل مباشر.

التوعية والتوصيات: نشر التوعية والتوصيات والإرشادات الفنية حول كيفية التعامل مع موجة الحر لحماية المحاصيل.

خامساً: التعاون والمتابعة:

التعاون مع المزارعين: التعاون مع المزارعين لتحديد احتياجاتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

المتابعة المستمرة: المتابعة المستمرة لحالة المحاصيل وتقديم الدعم اللازم للمزارعين على مدار الساعة.

بتطبيق هذه النصائح، يمكن للمزارعين تقليل خسائر محاصيلهم خلال موجة الحر الحالية والحفاظ على إنتاجية أراضيهم.