ولي عهد الكويت والأمير محمد بن سلمان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين

عقد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وذلك بقصر السلام في محافظة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء أنه تم خلال المباحثات استعراض والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة.

وكان ولي عهد الكويت وصل السعودية اليوم في زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى.

الكويت والعراق يبحثان التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية

بحث سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية وتأمين الحدود بين البلدين، والترتيب لزيارة الشمري إلى الكويت الشهر المقبل.

وقال السفير الكويتي - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء "إن المباحثات تطرقت إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة" ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" والجريمة المنظمة" وتبادل المعلومات بين البلدين والتدريب".

الإمارات تثمن دعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة

ثمن وزيرالخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة .. مؤكدا أهمية بناء حراك دولي فاعل ومؤثر ومستدام لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وترأس الشيخ عبدالله بن زايد وفد الإمارات المشارك في المؤتمر ، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء بمنطقة البحر الميت في الأردن بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة وبحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية..حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد وزيرالخارجية الإماراتي على أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ظل التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة الأمر الذي أسهم في خلق أزمة إنسانية يعاني منها اليوم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهو ما يتطلب بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة لهذه الكارثة الإنسانية.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على التزام بلاده الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإنساني اللازم له وبكل السبل الممكنة برا وبحرا وجوا للتخفيف من معاناته وحرصها على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف توفير الإغاثة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق بوتيرة متسارعة وعلى نحو آمن ومستدام، منوها بأن العمل الدولي الجماعي هو السبيل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.