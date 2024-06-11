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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبقاً للوائح والقوانين .. النجوم يطالب إتحاد الكرة بإلزام بيراميدز بدفع مستحقاته المالية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم نادي النجوم اليوم “الثلاثاء” بمذكرة رسمية الى الإتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز ، وذلك لعدم إلتزامه بتنفيذ القرار الصادر من الإتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 ، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم.

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ويطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف).
ويطالب نادي النجوم من الإتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام ، أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية.
ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز وهو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقية.

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