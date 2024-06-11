بيدري عن مواجهة كرواتيا: جاهزون وهدفنا تحقيق اليورو

بيدري جونزاليس نجم منتخب إسبانيا أن ضربة البداية مهمة في مباراتهم الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

يلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا يوم السبت المقبل على ملعب أوليمبياستاديون في الجولة الأفتتاحية من بطولة اليورو، ويقع اللاروخا في المجموعة الثانية، مع منتخبات إيطاليا، وألبانيا.



قال بيدري في المؤتمر الصحفي لمباراة كرواتيا: نعلم أن المباراة الأولى مهمة ومن المهم أن نبدأ بشكل صحيح، سنذهب للفوز، المباراة الأولى مهمة ولكن لا داعي للقلق إذا لم نفز، يمكنك الفوز بالبطولة دون الفوز بالمباراة الأولى.

بيدري



وتابع نجم إسبانيا: المجموعة تتطلع لبدء البطولة الآن والأهداف تأتي يوماً بعد يوم، جئنا إلى هنا من أجل الفوز.



أشار إلى أنه منذ أن تولى مدرب إسبانيا، دي لا فوينتي منصبه كان يتصل بي دائمًا عندما أتعرض لإصابة، أنا ممتن له جدًا، عندما تكون الأمور صعبة يمنحني الثقة، مضيفا أنه يشعر أنه في حالة بدنية جيدة جدًا وأتطلع للمباراة ضد كرواتيا.



وحول نصيحته لـ لامين يامال الذي يخوض بطولته الاولى مع منتخب إسبانيا، قال بيدري: في الملعب هو لا يفكر في الضغط ولا يحتاج إلى نصيحة، يلعب من أجل الاستمتاع.

