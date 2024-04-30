جمهور برشلونة لرونالد أراوخو: تعلم اللعب من بيدري ‏

تفاعل جمهور برشلونة حول العالم مع هفوة المُدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في لقاء الفريق ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

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وكان اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مونتجويك في برشلونة قد انتهى بفوز البلوجرانا بنتيجة 4-2، ولكن الشوط الأول شهد هفوة جديدة للنجم أراوخو.

فقد تسبب أراوخو في لقطة ركلة الجزاء التي تمكن منها الضيوف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق بيبيلو.

وأعاد أراوخو بلقطة ركلة الجزاء إلى الأذهان هفوته القاتلة في لقاء الفريق ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حينما تسبب في إقصاء الكتلان بعد خطأ كان يجب تفاديه.

المُثير في الأمر أن اللقاء ضد فالنسيا شهد لقطة أخرى كان بطلها نجم الوسط الهجومي بيدري، والذي تألق بشدة في أداء واجباته الدفاعية، وتمكن من إنقاذ فريقه من هدفٍ مُحقق بعد تدخل ناجح أثار إعجاب جميع عُشاق البلوجرانا.

وكان لسان حال جمهور برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أراوخو يجب أن يتعلم كيف يُدافع ويلعب الكرة من بيدري.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وسيلعب الفريق ضد جيرونا الجولة المُقبلة لحسم هوية صاحب الوصافة خلف ريال مدريد.