برشلونة يُغري بيدري لتجديد عقده تحسبًا لاغراءات الاندية الاوروبية

أكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة الاسباني قد بدأ التحرك لتجديد عقد بيدري لاعب وسط الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير أن مسؤولي برشلونة قد أخبروا بيدري بأنهم سوف يقوموا بتمديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بيدري مع برشلونة في صيف عام ٢٠٢٦ حيث يسعى المسؤولين لتأمينه لفترة طويلة الاجل.

ويعاني بيدري من شبح الإصابات هذا الموسم والتي أثرت عليه بالسلب ولكن هذا لا ينفي أهميته بالفريق.

وأصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قرارها النهائي بخصوص عقوبة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بعد حصوله على إنذار في مباراة فريقه الماضية أمام لاس بالماس، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (1-0).

ووفقا للوائح، فإن حصول ليفاندوفسكي على 5 إنذارات يترتب عليه إيقافه لمباراة واحدة (أمام قادش) لكنه كان مهددا بالإيقاف لأكثر من مباراة إذا ثبت تعمده الحصول على البطاقة الصفراء أمام لاس بالماس لكي يصل إلى لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد بسجل خال من الإنذارات، وبالتالي يضمن المشاركة فيها.

وظهرت الشكوك حول تعمد ليفاندوفسكي التباطؤ في الخروج من أرض الملعب عند استبداله في مباراة لاس بالماس، ليشهر له الحكم البطاقة الصفراء، لكن الحكم لم يذكر في تقرير المباراة أي نية من اللاعب لتعمد الحصول على هذه البطاقة، واكتفى بالإشارة إلى أنه حصل عليها "لتعطيل اللعب"، لتقرر لجنة المسابقات تطبيق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على المهاجم البولندي.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم 21 أبريل الحالي في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام غريمه برشلونة، حامل اللقب وأقرب ملاحقيه.