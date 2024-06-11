الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. محمد ممدوح يروج لشخصيته فى فيلم "ولاد رزق 3"

محمد ممدوح
محمد ممدوح

روج الفنان محمد ممدوح، لدوره في "فيلم ولاد رزق 3- الضربة القاضية"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل 2024.

محمد ممدوح

ونشر محمد ممدوح فيديو قائلاً: "حقكوا عليا يا ولاد رزق، بس أنتوا ما ينفعش تبطلوا.. اتفرجوا على الفيلم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما أعلنت أسرة "فيلم ولاد رزق 3 "، عن موعد إطلاق طرح الفيلم في إحدى دور العرض السينمائية بمنطقة التجمع الخامس خلال فعاليات العرض الخاص للفيلم اليوم، الساعة الثانية ظهرًا، والتي تعد ظاهرة جديدة لأول مرة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق 3 

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لفيلم ولاد رزق 3 بعد مشاهدته حتى تجرى إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين مناقشة أبطال العمل بموضوعية ومن خلال مشاهدتهم للعمل، على أن يتم بعدها عقد فعاليات الريد كاربت، وهو الأمر المعتاد عليه في العروض الخاصة للأفلام.

فيلم ولاد رزق 3

فعاليات الاحتفال بفيلم ولاد رزق 3

وينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، الأربعاء المقبل بشكل رسمي في جميع دور السينما لينطلق معها موسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذي يرفع خلاله سقف التوقعات لتقنيات الأكشن والمطاردات وضيوف الشرف من حول العالم.

 

 أحداث  فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودون لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر.

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، إياد نصار، كريم عبدالعزيز، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

 

فيلم فرقة الموت

إضافة لذلك يواصل النجم أحمد عز تصوير أحدث أفلامه "فرقة الموت"، أمام كاميرات المخرج أحمد علاء، وهو العمل المتوقع أن يعرض في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، ولن يلحق بموسم صيف 2024، ويتم تصويره في أماكن متفرقة، وهو من أعمال الميزانيات الضخمة.

 

أبطال فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت بطولة النجم أحمد عز ومعه آسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل وبيومي فؤاد وعصام عمر وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج آلاء لاشين وهشام عبدالخالق الماسة وإخراج أحمد علاء.

 

قصة فيلم فرقة الموت

وتدور أحداث "فرقة الموت" حول ضابط يتم اختياره -أحمد عز- ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعيه أفلام الحركة والإثارة، ويشارك في بطولته منة شلبي وبيومي فؤاد وعصام عمر.

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تفاصيل المؤتمر الصحفي لأبطال فيلم ولاد رزق 3.. موعد انطلاق العرض الخاص

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الجريدة الورقية