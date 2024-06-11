الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل دواعي السفر .. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

يتشوق الجمهور لعرض الحلقتين التاسعة والعاشرة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر"، بطولة الفنان أمير عيد وكامل الباشا، وذلك بعد النجاح المبهر الذي حققه المسلسل على مدار عرض الحلقات السابقة.

 

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر

وتعرض الحلقتين 9 و 10 من مسلسل دواعي السفر، غدا الأربعاء، عبر منصة watch it الإلكترونية، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

مسلسل دواعي السفر

أبطال مسلسل دواعي السفر

ومسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزي، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

 

معلومات عن مسلسل دواعي السفر 

ويعد مسلسل دواعي السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية.

مسلسل دواعي السفر

وتمكن مسلسل دواعي السفر من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

txt

رحلة الثانوية العامة.. أفلام مصرية وعالمية تجسد تجارب الشباب وأحلامهم

txt

انخفاض إيرادات فيلم بنقدر ظروفك لـ أحمد الفيشاوي

txt

ربنا كتبلنا عمر جديد.. مروة أنور تنجو من حادث سير مروع

txt

بعد ترميمه.. سينما زاوية تعيد عرض فيلم باب الشمس

txt

فيلم The Teachers’ Lounge يفوز بجائزة نقاد أمريكا اللاتينية للأفلام الأوروبية

txt

قبل طرحه بالسينمات.. موعد العرض الخاص لفيلم أهل الكهف بحضور أبطاله

txt

«بنادي عليك» لـ شذى حسون تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب

txt

فيلم Bad Boys: Ride or Die يحقق إيرادات ضخمة لليوم الثالث على التوالى

txt

تفاصيل المؤتمر الصحفي لأبطال فيلم ولاد رزق 3.. موعد انطلاق العرض الخاص

txt

واد متحرش.. عارفة عبد الرسول تخرج عن المألوف وتدافع عن عمرو دياب

مواد متعلقة

رحلة الثانوية العامة.. أفلام مصرية وعالمية تجسد تجارب الشباب وأحلامهم

انخفاض إيرادات فيلم بنقدر ظروفك لـ أحمد الفيشاوي

ربنا كتبلنا عمر جديد.. مروة أنور تنجو من حادث سير مروع

بعد ترميمه.. سينما زاوية تعيد عرض فيلم باب الشمس

فيلم The Teachers’ Lounge يفوز بجائزة نقاد أمريكا اللاتينية للأفلام الأوروبية

قبل طرحه بالسينمات.. موعد العرض الخاص لفيلم أهل الكهف بحضور أبطاله

«بنادي عليك» لـ شذى حسون تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب

فيلم Bad Boys: Ride or Die يحقق إيرادات ضخمة لليوم الثالث على التوالى

الجريدة الورقية