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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حريق ضخم يفتك بأكبر سوق حيوانات في تايلاند.. فيديو

حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية

شب حريق في سوق "تشاتوتشاك" في تايلاند في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة مئات الحيوانات التي كانت محتجزة في أقفاص للبيع، بما في ذلك الجراء والثعابين والطيور والأرانب.

وتأثر أكثر من 100 متجر في قطاع الحيوانات الأليفة بالحريق الذي اندلع في سوق العاصمة بانكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لمكتب بلدية بانكوك.

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وتمت السيطرة على الحريق بعد ساعة من اندلاعه، دون تسجيل إصابات بشرية، وتم تحطيم الأبواب المعدنية للمخازن لإنقاذ الحيوانات التي نجت من الحريق.

وزار حاكم بانكوك موقع الحادث وأكد أن سبب الحريق قيد التحقيق، في حين تعمل السلطات على تقدير تكلفة الأضرار.

ويعتبر سوق "تشاتوتشاك" وجهة شهيرة للمتسوقين من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن شراء مجموعة متنوعة من السلع بما في ذلك الطعام والملابس والأثاث والنباتات والكتب والحيوانات الأليفة.

وتتهم منظمات الحياة البرية بعض البائعين في السوق بالتورط في تجارة الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض مثل السلاحف والطيور.

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