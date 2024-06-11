أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 11 يونيو بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن بأنواعها بمحلات بيع الطيور واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 93 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 380 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 100 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 115 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 120 جنيها والبط المولار بمبلغ 100 جنيها والبط البيور والفرنساوي 85 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 210جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 135 جنيها وبدون العظم بمبلغ 150 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 110 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 110 جنيها والهياكل 47 جنيها والأجنحة 52 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 140 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب105 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 145جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بالرغم من إرتفاع الأسعار هذه الفترة قبل عيد الأضحى المبارك وهي الفترة التي كانت تشهد إنخفاضا في الأسعار ولكن هناك أسباب عدة أدت إلى إرتفاع الأسعار ومن أهمها المتحور الذي تسبب في نفوق أكثر من 30% من الدواجن داخل مزارع التربية.

استقرار أسعار كيلو لحوم الأضاحي القائم بأسواق الفيوم

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 170، 180 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.