ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.. منتجان يقللان من كلا المؤشرين

قالت خبيرة تغذية إن إضافة نوعين من الأطعمة إلى نظامك الغذائي قد يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وفي الواقع، فإن المشكلتين الصحيتين مرتبطتان ببعضهما البعض.

ارتفاع مستويات الكوليسترول يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي الكوليسترول إلى انسداد الشرايين، مما يؤدي إلى تصلبها وتضييقها، وهذا بدوره يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لتدوير الدم.

أوصت اختصاصية التغذية روزي ميلن، الخبيرة في الصحة والرفاهية والتوتر، بأفضل الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

ونصحت خبيرة التغذية بإضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي، والأسماك الدهنية مثل السلمون سوف تساعد في تقليل كليهما، وتظهر الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

الأحماض الدهنية أوميغا 3 هي ما يحتاجه الجسم ليقوم بوظائفه كما أنها توفر فوائد صحية مختلفة.

وتشمل الأنواع الأخرى من الأسماك الزيتية السردين والأنشوجة وسمك السلمون المرقط والتونة والماكريل وسمك أبو سيف، وقد تعمل أوميجا 3 على خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، والتي تزيد المستويات المرتفعة منها من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

من الأطعمة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ واللفت هي مصادر جيدة للمغنيسيوم، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسن نقل المواد الغذائية.

ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يمكن توريث ارتفاع الكوليستيرول، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه وباتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكوليستيرول المرتفع.