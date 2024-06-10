للنساء.. مكملات غذائية مهمة عند انقطاع الطمت

يعد انقطاع الطمث فترة مهمة في حياة المرأة، وعادةً ما يحدث بين سن 40 و50 عامًا ومع ذلك، حددت خبيرة التغذية كروتيكا نانافاتي الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي لتقليل خطر زيادة الوزن وتخفيف الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث.

الأسماك الغنية بالأوميجا 3

أوضحت خبيرة التغذية نانافاتي أن أوميجا 3 الموجودة في الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين تساعد النساء فوق سن 40 عامًا على التحكم في الوزن أثناء انقطاع الطمث ويتم تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما تساعد الأسماك أيضًا في دعم صحة القلب والوظيفة الإدراكية.

خضار ورقية

الخضار الورقية الخضراء، بما في ذلك السبانخ واللفت والسلق، غنية بالفيتامينات والمعادن، ويساعد محتواها العالي من الألياف في الحفاظ على الشعور بالامتلاء، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام، وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، تساعد المغذيات النباتية المضادة للالتهابات الموجودة في الخضار الورقية على استقرار مستويات الهرمونات والأنسولين.

منتجات الحبوب الكاملة

من خلال تضمين الحبوب الكاملة في نظامهم الغذائي، يمكن للنساء تثبيت مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

أخبرت أخصائية الغدد الصماء أنتونينا جوريفا موقع MedicForum على وجه التحديد عن المكملات الغذائية التي ستساعد في تخفيف الحالة.

وتقول جوريفا: "بعد انقطاع الطمث، تعاني العديد من النساء من تغيرات في أجسادهن قد تتطلب عناصر غذائية إضافية".

فيما يلي بعض المكملات الغذائية المهمة التي قد تكون مفيدة:

الكالسيوم وفيتامين د

الكالسيوم مهم لصيانة العظام، خاصة بعد انقطاع الطمث عندما يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم غالبًا ما يتم تناول هذين المغذيين معًا لدعم صحة العظام.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم ويلعب دوراً في عمليات التمثيل الغذائي وقد يساعد أيضًا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الأرق والتهيج والعصبية.

الايسوفلافون الصويا

الايسوفلافون الصويا هو هرمون الاستروجين النباتي الذي قد يساعد في تقليل أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق.

البيوتين

البيوتين، أو فيتامين ب7، مهم لصحة الجلد والشعر والأظافر، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص بعد انقطاع الطمث عندما تحدث تغيرات في الجلد والشعر.

البروبيوتيك

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في دعم صحة الأمعاء والمناعة، وهو أمر مهم بشكل خاص أثناء انقطاع الطمث عندما يحدث خلل في وظائف الأمعاء وانخفاض وظيفة المناعة.