هبة عبدالعزيز جرئية ومثيرة بالتايجر (صور)

شاركت الفنانة هبة عبدالعزيز مجموعة من أحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.



وبدت هبة العزيز بإطلالة صيفية تميل الجرأة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش الحرير بنقشة التايجر مما عكس أنوثتها بشكل مثير أمام متابعيها.



وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا من الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون النود في الشفاه.



وعلقت على الصور، قائلة: "مش شايفك غير انيسه من عزبه صوصو كفر ابو بطه".

هبة عبدالعزيز

هبة عبد العزيز ممثلة مصرية وعارضة أزياء ومكياج شابة، قدمتها نبيلة عبيد عام 2009 في مسلسل البوابة الثانية، ثم شاركت في مسلسلات نونة المأذونة عام 2011 ولعبة الشيطان عام 2013 والصياد والجزء الأول من سرايا عابدين عام 2014، وفي 2015 في مسلسلات الكبير أوي، الجزء الخامس، والكابوس، ومن الجاني. وفي مجال السينما، شاركت في فيلمي الثلاثة يشتغلونها عام 2010 ولمح البصر. وشاركت في الجزئين الثالث والرابع من مسلسل هبة رجل الغراب كما شاركت في فيلم عمر الأزرق عام 2017.

