اندلاع حريق داخل شقة سكنية في العجوزة

سيطرت قوات الحماية على حريق شب داخل شقة سكنية فى العجوزة، دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

العثور على 5 جثث مجهولة الهوية بمنطقة جبلية في أسوان

استقبلت مشرحة أسوان العمومية اليوم 5 جثث مجهولة الهوية بعد العثور عليها بطريق أبو الحسن الشاذلى، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة، وتكثف الجهات الأمنية بمحافظة أسوان جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

يذكر أن منطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، كانت شهدت مساء أمس الجمعة عثور الأهالي على جثث متحللة لثلاثة أشخاص -سيدتين وطفل- في مناطق جبلية متفرقة، وتم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية، فيما تم إبلاغ القيادات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على ثلاث جثث لأشخاص يحملون جنسية سودانية، وبحسب التحريات الأولية، تم العثور على جثة "فوزية حسن محمد" 68 عاماً في منطقة وادي العلاقي، وجثتي الطفل "محمود محمد" 12 عاماً و"صالحة داود" 45 عاماً في منطقة الجزيرة بجوار المزلقان. تم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للتحري حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها بشأن الواقعة.



حبس اليوتيوبر أكرم سلام 3 سنوات لتهديده وابتزاز إعلامي شهير

عاقبت محكمة جنايات المعادي، اليوتيوبر أكرم سلام بالسجن 3 سنوات في العديد من التهم المنسوبة إليه منها، التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم؛ لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.

ضبط مدرس جمع 4 آلاف طالب لمراجعة الجيولوجيا في سنتر بأكتوبر



ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مدرس يقوم بمراجعة نهائية لمادة الجيولوجيا، داخل سنتر دون موافقة الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا، بتواجد 4 آلاف طالب في الثانوية العامة بصالة حسن مصطفى، بدائرة القسم، لمراجعة مادة الجيولوجيا.

وتبين أن مدرس المادة يُدعى “ماجد، م”، يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومنصة يوتيوب، لم يحصل على الموافقة من الجهات المعنية بتجميع الطلاب والتحصل على 85 جنيها من كل طالب نظير حضور المراجعة.

وألقي القبض على المدرس عقب انتهاء المراجعة وانصراف الطلاب، وتولت النيابة التحقيق.

