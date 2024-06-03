إخماد حريق داخل شقة سكنية في العجوزة دون إصابات

اندلع حريق بشقة سكنية فى منطقة العجوزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بشقة سكنية فى العجوزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق دون إصابات.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أصيب طالب في مشاجرة عقب الانتهاء من أداء الامتحان بمنطقة الهرم، ووجه اتهامها لطالبين بالاعتداء عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفدي إصابة طالب نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة الهرم، وذكر الطالب بالمرحلة الإعدادية المصاب، أنه عقب الانتهاء من أداء الامتحان، تشاجر معه طالبين وتسببا في إصابته بجرح بالوجه، وجروح بأنحاء جسده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

فى سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجارا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بمركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 499 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 1 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " محمد ا ال " 25 عاما، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 233 جراما من جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك سلاح نارى وطلقة من ذات العيار.

كما مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

لقى شاب مصرعه؛ إثر سقوطه غارقا أثناء السباحة بمياه ترعة بنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول " ياسر م " 16 عاما، مقيم كفر الحمام مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر السباحة بمياه ترعة بنايوس، وتم استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.