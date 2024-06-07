مصرع طفلة وإصابة جدتها وجدها في حريق شقة بالأسكندرية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت الجدة والجد بحروق من الدرجة الثالثة والثانية، في حريق نشب بشقة سكنية بشارع البستان بنطاق منطقة البيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة على حريق الشقة بالدور الثالث قبل امتدادها لباقي العقار.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقي بلاغا يفيد حريق شقة في الدور الثالث بـ 15 شارع الأمان متفرع من شارع البستان أمام أبراج العائلة البيطاش بنطاق حي العجمي، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ بصحبة سيارات الإطفاء والإسعاف، وجرى استدعاء مسئولي حي العجمي الخاص بالمنطقة وإخطار الغاز والمياه والكهرباء لفصل المرافق.

وتبين نشوب حريق في الدور الثالث وجرى السيطرة عليه، وانتشال ثلاثة مصابين: ناهد علي عبد العال ٥٧ سنة، مصابة بحروق من الدرجة التالتة بالذراعين والوجه، ونقلت إلى مستشفي رأس التين، سعد أحمد محمد ٦٢ سنة، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه، ونقل الي مستشفي راس التين، وحفيدتهم جودي محمود أحمد ٥ سنين، مصابة بحروق شديدة ونقلت الي مستشفي العجمي وتوفيت بعد وصولها المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، والنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

حبس عاطل متهم بسرقة هاتف محمول من مدير بنك في منطقة الساحل

كما أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس عاطل متهم بسرقة هاتف محمول بطريقة الخطف، من مدير بنك في منطقة الساحل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تداول منشور مدعوم بصورة عبر فيس بوك متضمنًا ادعاء الناشر، بسرقة أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية لهاتفه المحمول بأسلوب الخطف، ومغافلته في منطقة الساحل.

وكشف الفحص الأمني أن المسروق مدير في أحد البنوك، وأفاد بسرقة أحد الأشخاص مُستقلًا دراجة بخارية لهاتفه المحمول ماركة آيفون 11.

توصلت التحريات بعد فحص الكاميرات وتتبع خط سير المتهم باستخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل، تم ضبطه، وبحوزته الدراجة البخارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترف وتم حبسه.