السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة بمنطقة العمرانية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالى باندلاع النيران داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بالمكان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر أمتداده لباقي العقار.

وتبين من المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران، وبسؤال مالك الشقة لم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة .

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط 3 طلاب تعدوا على زيملهم بآلة حادة "كتر" عقب الانتهاء من أداء امتحان المرحلة الإعدادية بمنطقة الهرم، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، ما أسفر عن إصابته بجرح في الوجه، وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ من أولياء الأمور بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الطلاب داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم، وإصابة طالب بعد التعدي عليه بآلة حادة.

وبإجراء التحريات، التي أشرف عليها العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، وبسؤال شهود العيان تبين قيام 3 طلاب في المرحلة الإعدادية بالاعتداء على زميل لهم داخل المدرسة مستخدمين سلاح أبيض، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات، للاستيلاء على هاتفه المحمول.

كما تبين من التحريات، أن المتهمين تشاجروا مع الطالب عقب الإنتهاء من أداء الأمتحان،وتعدوا عليه بآلة حادة ما أسفر عن إصابته بجرح بالوجه، وجروح متفرقة في أنحاء الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الامنية بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من إلقاء القبض على الطلاب واقتيادهم إلى القسم، فيما تم نقل الطالب المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

فيما قضت محكمة جنح استئناف، التجمع الخامس، اليوم الاثنين، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، وأيدت حكم حبسه سنة مع الشغل بتهمة تزوير أوراق الانتخابات.

ووصل محمد ابو الديار إلى محكمة القاهرة الجديدة، لنظر أولى جلسات محاكمته، فيما كثفت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة من تواجدها استعداد لبدء المحاكمة.

وكانت قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بحبسه.

وظهر أحمد طنطاوي الأسبوع الماضي في محكمة العباسية من أجل التوقيع على قرار تأييد حبسه الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف المطرية.

ورفضت محكمة جنح مستأنف المطرية الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية، وقررت المحكمة تأييد حبسهم سنة مع الشغل.