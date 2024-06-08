النظام الغذائي الشمالي يحمي من اضطرابات الذاكرة بنسبة 30%

أظهرت الدراسة أن النظام الغذائي الشمالي يقلل من خطر اضطرابات الذاكرة بنسبة 30٪.

يقلل اتباع نظام فايكنغ الغذائي الذي يزداد شعبية من خطر الإصابة بالخرف الشيخوخة بنسبة 30٪، كما أثبت العلماء ويتضمن أسلوب الأكل الشمالي هذا المأكولات البحرية والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة، ويقلل من احتمالية ضعف الذاكرة، خاصة بالاقتران مع نمط الحياة النشط.



ووجد العلماء الصينيون أنه إلى جانب حمية البحر الأبيض المتوسط، تشجع تغذية الفايكنج الناس على طهي الأطعمة التي تحتوي على الحد الأدنى من السكر واستخدام زيت بذور اللفت بدلا من زيت الزيتون.



وأظهرت الدراسات السابقة الخصائص المضادة للالتهابات للمنتجات المدرجة في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، مثل الأسماك الدهنية والخضروات، في الوقاية من الخرف الشيخوخة.

وتم تحقيق ذلك من خلال تعليق عمليات تدمير الأوعية الدموية في الدماغ.

يرتبط زيت بذور اللفت بإنتاج الدهون البنية "الجيدة"، والتي يتم تقسيمها لتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم وزيادة السكر هي عامل خطر للخرف الشيخوخة.

وحلل الباحثون صحة 2223 بالغا تزيد أعمارهم عن 65 عاما ولم يكن لديهم خرف الشيخوخة. تمت ملاحظتهم لمدة 6 سنوات، اجتازوا خلالها اختبارات الذكاء وتحدث المشاركون في التجربة أيضا بالتفصيل عن نظامهم الغذائي.

تؤكد نتائج الدراسة أن التغذية البشرية يمكن أن تكون أداة للحماية من الأمراض الشديدة المرتبطة بالعمر.

ويذكر MedicForum أن نظام فايكنغ الغذائي يشمل الخضروات والفواكه يوميا ومنتجات الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية وكمية صغيرة من اللحوم والمنتجات العضوية والموسمية، بالإضافة إلى الأطباق محلية الصنع. يتم استبعاد أي إضافات غذائية ومعززات للنكهة.



ما هو الخرف ؟

يستخدم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية.

وقد تؤثر أعراض الخرف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به ويُشار إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخَرَف عادةً وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.



