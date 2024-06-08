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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته وسط غزة

أرنون زامورا
أرنون زامورا

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل القائد أرنون زامورا، في عملية فك أسر ٤ إسرائيليين كانوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بمدينة النصيرات في قطاع غزة. 

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الدفاع المدني الفلسطيني: محافظات المنطقة الوسطى في غزة تتعرض لاستهداف عنيف

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لحظة تلقي عائلة أسير إسرائيلي نبأ استعادته من قطاع غزة (فيديو)

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وبحسب موقع "ynet" العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أشاد الكيان الصهيوني الشرطة باقتيل، قائلًا إن أفعاله كانت "بطولية تحت النار". أصيب أرنون بجروح قاتلة في العملية، وتم نقله إلى المستشفى - وهناك أعلن وفاته.

 

وفي العملية الإسرائيلية، وبعد 246 يومًا، تم  فك أسر ٤ إسرائيليين، هم انوعا أرجاماني "25 عامًا"، وألموج مئير جان "21 عامًا"، وشلومي زيف "40 عامًا"، وأندريه كوزلوف "27 عامًا" أحياء.  وذكر الموقع العبري أن الأربعة أسرتهم المقاومة الفلسطينية من حفلة عائلية في باراي حيث كانوا يعملون أو يقضون الوقت مع أصدقائهم.

الدفاع المدني الفلسطيني: محافظات المنطقة الوسطى في غزة تتعرض لاستهداف عنيف من قوات الاحتلال

 

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، أن الوضع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة صعب جدا ومأساوي، حيث قامت قوات الاحتلال بشن عملية عسكرية استهدفت خلالها العشرات من المنازل ودمرت البنى التحتية وقصفت العديد من المناطق مثل النصيرات ودير البلح.

وقال المتحدث - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن كافة محافظات المنطقة الوسطى تعرضت إلى استهداف عنيف جدا والذي أسفر عن عشرات الشهداء ولا يزال هناك حتى هذه اللحظة شهداء في منطقة النصيرات تحاول الطواقم الوصول إليها ولكن هناك كثافة نيران عالية ومع استمرار عمليات الاستهداف يصعب علينا الدخول من أجل انتشال الشهداء لذلك نحن أمام واقع صعب وكارثي".

وأضاف أن القدرة الاستيعابية للتعامل من قبل الأطباء والمستشفيات ضعيفة جدا، للأسف الشديد لا نستطيع التعامل مع هذه الاستهدافات الكبيرة ومع الأعداد الكبيرة من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة، لذلك فإن الواقع صعب ومأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأشار إلى أنه في كل الاستهدافات التي حدث وتحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة نجد أن 70% من الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء والباقي من الرجال، لذلك الفئة الأغلب للقتل هي فئة النساء والأطفال، منوها بأننا ننتظر أن تهدأ الأمور وتنسحب قوات الاحتلال بشكل كامل حتى تتضح الرؤيا بشكل أكبر ونستطيع أن نقدر ونحصي أعداد الشهداء والجرحى الذين أصيبوا في هذه العملية.

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