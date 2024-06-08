مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

إستمراراً للجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوة الدولية والإقليمية لإتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع .



واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجارى من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهه السكان فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية لداخل القطاع .



تأتى تلك المساعدات لتلبى جزء ضئيل من الإحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التى يعيشها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة .