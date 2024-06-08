الدفاع المدني الفلسطيني: محافظات المنطقة الوسطى في غزة تتعرض لاستهداف عنيف

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، أن الوضع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة صعب جدا ومأساوي، حيث قامت قوات الاحتلال بشن عملية عسكرية استهدفت خلالها العشرات من المنازل ودمرت البنى التحتية وقصفت العديد من المناطق مثل النصيرات ودير البلح.

أمام واقع صعب وكارثي

وقال المتحدث - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن كافة محافظات المنطقة الوسطى تعرضت إلى استهداف عنيف جدا والذي أسفر عن عشرات الشهداء ولا يزال هناك حتى هذه اللحظة شهداء في منطقة النصيرات تحاول الطواقم الوصول إليها ولكن هناك كثافة نيران عالية ومع استمرار عمليات الاستهداف يصعب علينا الدخول من أجل انتشال الشهداء لذلك نحن أمام واقع صعب وكارثي".

وأضاف أن القدرة الاستيعابية للتعامل من قبل الأطباء والمستشفيات ضعيفة جدا، للأسف الشديد لا نستطيع التعامل مع هذه الاستهدافات الكبيرة ومع الأعداد الكبيرة من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة، لذلك فإن الواقع صعب ومأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأشار إلى أنه في كل الاستهدافات التي حدث وتحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة نجد أن 70% من الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء والباقي من الرجال، لذلك الفئة الأغلب للقتل هي فئة النساء والأطفال، منوها بأننا ننتظر أن تهدأ الأمور وتنسحب قوات الاحتلال بشكل كامل حتى تتضح الرؤيا بشكل أكبر ونستطيع أن نقدر ونحصي أعداد الشهداء والجرحى الذين أصيبوا في هذه العملية.