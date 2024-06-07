ناقد رياضي: مجموعة السودان معقدة.. و مواجهة السنغال صعبة

كشف طاهر الصالح، الناقد الرياضي السوداني لملعب الشمس ان منتخب بلاده قادر على رسم الابتسامة على وجوه أبناء شعبه بالرغم من الصعوبات التي تمر بها البلاد.

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اضاف الصالح:" انتصار صقور الجديان على موريتانيا، و تصدره لمجموعته يؤكد قدرة السودان على المنافسة بقوة على خطق بطاقة التأهل و لما لا الوصول لمونديال 2026.



تابع طاهر:" مجموعتنا معقدة، لكن طموحنا مرتفع للسماء، نسعى لتحقيق الانتصار على الجار" جنوب السودان" في الجولة القادمة، و الاحتفاظ بالصدارة، و وضع أسود التيرانجا تحت الضغوطات قبل مواجهة المنتخبين.



و أتم طاهر الصالح:" على لاعبي صقور الجديان أن يصدقوا أنفسهم، ان تتصدر مجموعة تضم السنغال و الكونغو الديمقراطية، و توجو، بالاضافة لمنتخب موريتانيا والذي قدم مستوى كبير في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية، ليس بالأمر الهين، و نتمنى تحقيق الانجاز بالوصول لمونديال كندا و المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية