الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: مجموعة السودان معقدة.. و مواجهة السنغال صعبة

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف طاهر الصالح، الناقد الرياضي السوداني لملعب الشمس ان منتخب بلاده قادر على رسم الابتسامة على وجوه أبناء شعبه بالرغم من الصعوبات التي تمر بها البلاد.

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اضاف الصالح:" انتصار صقور الجديان على موريتانيا، و تصدره لمجموعته يؤكد قدرة السودان على المنافسة بقوة على خطق بطاقة التأهل و لما لا الوصول لمونديال 2026.


تابع طاهر:" مجموعتنا معقدة، لكن طموحنا مرتفع للسماء، نسعى لتحقيق الانتصار على الجار" جنوب السودان" في الجولة القادمة، و الاحتفاظ بالصدارة، و وضع أسود التيرانجا تحت الضغوطات قبل مواجهة المنتخبين.


و أتم طاهر الصالح:" على لاعبي صقور الجديان أن يصدقوا أنفسهم، ان تتصدر مجموعة تضم السنغال و الكونغو الديمقراطية، و توجو، بالاضافة لمنتخب موريتانيا والذي قدم مستوى كبير في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية، ليس بالأمر الهين، و نتمنى تحقيق الانجاز بالوصول لمونديال كندا و المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية

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