الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع

شهدت أسعار الذهب العالمي، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-6-2024، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأونصة. وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولار.

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

قال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "ظلت أسعار الذهب صامدة في الآونة الأخيرة إذ وفر انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار بيئة داعمة للمعدن الأصفر".

وتتطلع الأسواق الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، مع احتمال أن يأتي نمو الوظائف أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين عند 185 ألفا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 925.75 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

الصعود العالمي للذهب

من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من استمرار الطلب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر أبريل إلى 33 طنا، مقارنة مع صافي مشتريات بقيمة 3 أطنان فقط خلال شهر مارس.

وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طنا من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.