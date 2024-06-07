تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء.

الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وفاتن عبد المعبود مذيعا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن درجات الحرارة التي تم تسجيلها أمس على القاهرة الكبرى بلغت 41 درجة في مناطق الظل، وفي أسوان والأقصر بلغت 48 درجة مئوية، مشيرة إلى أن اليوم الجمعة هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أسبوع.

ونوهت إلى أن الكتل الصحراوية شديدة الحرارة القادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 41، والعظمى على جنوب على البلاد 47 إلى 48 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة مرتفعة بمعدل 6 درجات عن درجات الحرارة الطبيعية التي من المفترض تسجيلها، موضحة أن أسباب ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجوي العليا، ووجود كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، أوضحت أن درجات الحرارة يوم السبت ستشهد تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، ولكن انكسارالموجة الحارة سيكون بدءًا من يوم الأحد والإثنين بشكل مؤقت، ومن المتوقع ارتفاع في قيم درجات الحرارة مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس.

وحثت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين على أهمية شرب الماء والسوائل طوال اليوم، وارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الراهنة، حيث تخطت معها درجات الحرارة حاجزًا غير مسبوقٍ، كى تصل على بعض محافظات الصعيد إلى 46 درجة مئوية، في حين تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 41 درجة مئوية في ذروتها اليوم.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد، في بيانها أنّ موعد انكسار الموجة الحارة، سيكون السبت المقبل، بعدما تبلغ درجات الحرارة ذروتها اليوم وغدًا الجمعة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال الأسبوع المقبل طقسًا أقل حرارة من طقس الأسبوع الجاري، تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى بين 36 على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأجزاء من شمال الصعيد، في حين تصل إلى 40 درجة على مناطق من جنوب الصعيد، وتقل عن ذلك قليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.