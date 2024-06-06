الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة موضحة استمرار تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والتي تزداد اليوم الخميس وغدًا الجمعة والتي من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة نحو 41 درجة مئوية وتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام .



وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك انخفاض درجات الحرارة موضحة أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل تنخفض الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، استمرار الموجة شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا معتدل على السواحل الشمالية حيث تبلغ ذروة الموجة اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وذكرت الهيئة، هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.

ويعد الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

وتؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.