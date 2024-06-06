الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تتخطى ال40

يشهد اليوم الخميس الموافق 6 يونيو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، فتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتتخطى درجات الحرارة العظمى حاجز 40 درجة فى الظل على القاهرة الكبرى.

ونصحت الهيئة الأرصاد الجوية، الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

درجات الحرارة اليوم 6-6-2024

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى في عدد من المدن والمحافظات بحسب الأرصاد كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة.. 25 و 38

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 36

درجة الحرارة في الزقازيق .. 23 و 37

درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 32

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 39

درجة الحرارة في السويس .. 22 و 38

درجة الحرارة في العريش .. 22 و 34

درجة الحرارة في رفح .. 21 و 33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 و 37

درجة الحرارة في نخل .. 19 العظمى 39

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 34

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 35

درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 29 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 31

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 30

درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 32

درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 38

درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 39

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 39

درجة الحرارة في المنيا .. 23 و 40

درجة الحرارة في أسيوط .. 23 و 41

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 28 و 44

درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و 45

درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 45

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 40

درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 35

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و 34