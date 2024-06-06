قائمة المجازرالمجانية لذبح أضاحي العيد في القاهرة الكبري

تجنبًا للأضرار البيئية والصحية الناتجة عن ذبح الأضاحي في الشوارع العامة، حذّرت المحافظات من القيام بذلك، مع توفيرها مجازر مجانية، مزودة بالخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين لأداء سنة عيد الأضحى المبارك.

وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، والاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة، وتقدم خدمة ذبح الأضاحي بالمجازر مجانًا، طوال أيام عيد الأضحى، كما تكشف على الحيوان قبل الذبح إلى جانب الكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز.

أماكن المجازر لذبح الأضاحي بالمجان:

والمجازر المجانية لذبح الأضاحي في الجيزة هي مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوارحي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر، مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، مجزر ناهيا بالمريوطية، مجزر البدرشين بمدينة البدرشين، مجزر الحوامدية بمنطقة السوق، مجزر سقارة بالبدرشين، مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين، مجزر العياط، مجزر المتانيا بالعياط، مجزر الصف، مجزر أطفيح بشارع السوق، مجزر القبابات بأطفيح، مجزر البرمبل بأطفيح.

أما في القاهرة فإن المجازر الحكومية المجانية لذبح الأضاحي هي المجزر الآلي، مجزر جيركو، مجزر السلام، مجزر الممتاز، مجزر طرة، مجزر حلوان.

وفي القليوبية فإن أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان كالتالي، مجزر كفر سعد في بنها، مجزر كفر الجزار بطريق بنها ورورة، مجزر شبين القناطر بطريق شبين القناطر بقرية نوي، مجزر طوخ، مجزر قها، مجزر قليوب، مجزر القناطر طريق خط 13 بنها القناطر قرية شبرا شهاب، مجزر الخانكة، مجزر الخانكة 2 قرية القلج، مجزر كفر شكر شارع الجسر طريق امتداد الكورنيش، مجزر حي غرب شبرا الخيمة، مجزر العمار طريق خط 13 بنها القناطر.