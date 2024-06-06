مصرع أب واينه تحت عجلات سيارة نقل بالمنيا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس ، داخل مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا ، جراء دخوله اثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية كان يقودها، وكان قد لقى ابنه طفلا مصرعه في ذات الحادث، دهسا تحت عجلات سيارة نقل بمدخل الطريق الدائري.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من اللواء احمد الحيني ، مساعد المدير المشرف علي مركز سمالوط ، يتضمن بمصرع المصاب فى حادث انقلاب دراجته البخارية ، التى يقودها وبصحبته ونجله ، وادى لسقوط الطفل من اعلي الدراجة البخارية خلف والده ، ودهسته سيارة نقل ثقيل ، ولفظ انفاسه الأخيرة على الفور ، واصيب والده بكدمات وجروح ونزيف ، الى ان لفظ انفاسه الأخيرة داخل المستشفى منذ قليل، ووقع الحادث بميدان زهران بمدخل دائري سمالوط.

وفور وقوع الحادث ، انتقل على الفور لمحل الواقعة ، اللواء احمد الحينى مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز، والرائد يحى شاهين رئيس مباحث المركز ، وبالمعاينة لمحل الواقعة ، تبين مصرع طفل اثر انقلاب دراجة بخارية يقودها والده ويدعى " محمد محمود سليمان " 45 سنه وصحبته نجله " حاتم "10 سنوات ، مقيم بقرية نزلة داوود التابعة لمجلس قروي قلوصنا مركز سمالوط شرق.

وصرحت النيابة العامة ، بدفن جثة الطفل وتسليمها لأهليته ، وجاري تصريح دفن والده سائق الدراجة ، وقررت النيابة العامة ندب الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي ، واستخراج تصريح الدفن لهما ، وجاري تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وفى سياق متصل ، لقى سائق مصرعه ، جراء انقلاب سيارة مياه الشرب ، ناحية قرية بنى خالد، بمركز سمالوط شمال المنيا.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ، لشاب يدعى "جرجس اشرف مجدي" مقيم بقرية العباسية مركز مغاغة ، سائق عربية مياة خاصة ، جراء وقوع انقلاب سيارته بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة ، و السرعة الزائدة بمدخل قرية بنى خالد وكانت في طريقها لمولد السيدة العذراء.

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي ، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي ، وذكر التقرير انه لايوجد شبهه جنائية في الوفاة ، وان الوفاة نتيجة وجود نزيف بالمخ نتج عن حادث الإنقلاب ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .