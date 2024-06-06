الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"قومي للمرأة" يهنئ السفيرة  ماهى عبد اللطيف لفوزها بعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

السفيرة  ماهى  عبد
السفيرة  ماهى  عبد اللطيف

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى  السفيرة  ماهى  عبد اللطيف لفوزها بعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى حيث حققت أعلى الأصوات، وذلك فى  الانتخابات التى عقدت خلال اجتماع وزراء خارجية المنظمة. 

الأصوات فى الانتخابات

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالفوز الكبير والمستحق للسفيرة ماهى  وتحقيقها اعلى الأصوات فى الانتخابات مما يعكس قدراتها  الكبيرة وامكاناتها التى أهلتها لهذا النجاح ، مؤكدة أنها صاحبة تاريخ طويل وحافل بالجهود والإنجازات فى ملف حقوق الإنسان،  وهى نموذج مشرف للمرأة المصرية ، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق. 

txt

القومي للمرأة ينظم فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة الإقليمية بالدول العربية

حقوق الإنسان

  السفيرة ماهى عبد اللطيف شغلت على مدى السنوات أكثر من موقع ذى صلة بحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وبمنظمة الوحدة الأفريقية وبوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين(الأونروا)، وعملت بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وتولت منصب نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان لعدة سنوات ثم مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية وذلك بعد عملها كسفيرة لمصر فى كل من النرويج وايسلندا.

txt

القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لفوزها بانتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان


 

مواد متعلقة

القومي للمرأة: نعمل على توفير فرص عمل للمحافظات المعرضة للهجرة غير الشرعية

القومي للمرأة يُهنئ الدكتورة جيهان زكي لتعيينها رئيسًا تنفيذيًا للمتحف المصري الكبير
الجريدة الورقية