القومي للمرأة ينظم فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة الإقليمية بالدول العربية

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الاجتماع الثالث برئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الإقليمية بالدول العربية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار في الوظيفة العمومية، وجاء اللقاء برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية ، وبحضور كل من نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، و شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس (عضوات الشبكة بمصر)، وبحضور المنسقات الوطنيات بالشبكة الإقليمية "الأردن والمغرب" واللاتى شاركن خلال اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد أشارت الدكتورة نسرين البغدادي أن الهدف من الإجتماع مناقشة إجراءات الحفل الختامي لانتهاء فترة رئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الاقليمية وتسليم الرئاسة لدولة المغرب ، حيث من المقرر تقييم تجربة عمل الشبكة علي مدار 4 سنوات .

كما تضمن الاجتماع أيضًا اقتراح تنظيم ندوة علي هامش الحفل الختامي بعنوان "المرأة والتكنولوجيا" تناقش محورين هامين وهما المرأة في مواقع صنع القرار والعنف السيبراني، والمحور الآخر يتناول التكنولوجيا وتمكين المرأة في الوظيفة العمومية، واقتراح بدعوة بعض الدول للمشاركة في الحفل الختامي لتعريفهم بأعمال الشبكة والاستفادة من التجارب الناجحة.

وفي سياق آخر، كانت قد شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الدورة التاسعة لـ"قمة مصر للأفضل"، التى تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية" ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، وذلك، لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة.

وقد شهدت الفعاليات حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و دينا عبدالفتاح عضو الشركة المتحدة أمين عام القمة ورئيس تحرير أموال الغد، والدكتور مجدي يعقوب، وعدد من الرموز والشخصيات العامة. ولفيف من المسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.

وقد شهدت الاحتفالية تكريم الدكتورة مايا مرسي بجائزة الإنجاز المؤسسي لتحقيقها العديد من الإنجازات فى ملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات.

و فى كلمتها عبرت الدكتورة مايا عن فخرها بهذا الحدث الذى أصبح تقليد سنوي يسلط الضوء على النماذج الناجحة فى جميع المجالات، ويكرم سيدات عظيمات حققن نجاحات عديدة فى مجالاتهن، عوبرت عن سعادتها بعدد السيدات اللاتى تم تكريمهن خلال فعاليات هذه الدورة، وتنوع المجالات التى يمثلونه .

كما وجهت الشكر والتقدير للإعلامية دينا عبد الفتاح لحرصها على تنظيم هذا التقليد السنوى، مؤكدة أن استمراريته من أسس نجاحه، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعاونها المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ولحرصها على تسليط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة ورفع الوعى المجتمعى بها.