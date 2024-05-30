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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لفوزها بانتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان

السفيرة وفاء بسيم
السفيرة وفاء بسيم

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السفيرة وفاء بسيم، لفوزها فى انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028.

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الفوز المستحق، مؤكدة أنه يعد انتصار مشرف لمصر وللمرأة المصرية ، وتتويجًا للجهود الحثيثة التى تقدمها السفيرة وفاء بسيم وإسهاماتها الكبيرة في ملف حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، كما يؤكد مدى ما تتمتع به مصر من كوادر دبلوماسية نسائية على أعلى مستوى ، متمنية لها المزيد من النجاحات.

يذكر أن انتخابات عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2025 – 2028، تمت فى نيويورك يوم 29 مايو الجاري، وحصلت خلالها السفيرة وفاء بسيم على ثالث أعلى عدد من الأصوات (١١٩ صوتًا) بالانتخابات.

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