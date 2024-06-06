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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

766 ألفًا و925 طالبًا وطالبة يودعون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ودّع 766 ألفًا و925 طالبا وطالبة في مدارس التعليم الفني، اليوم الخميس، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

766 ألفًا و925 طالبًا وطالبة يودعون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

ختام الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية 2024

تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في اليوم الأخير

وأدى الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في 2562 لجنة بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024. 

وبلغت عدد المواد التي أدى فيها الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024  بمختلف أنواعها وألف و220 مادة امتحانية 

التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أجريت بصورة ميسرة

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أجريت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة تابعت العملية الامتحانية بشكل دقيق. 

وتواصلت غرفة العمليات المركزية مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

وقام مسئولو امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمتابعة 631 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي. 

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية 2024 بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

وانطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس. 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
 

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