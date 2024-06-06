تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في اليوم الأخير

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق “تليجرام”، أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في مواد تخصصية يؤديها الطلاب، اليوم الخميس، أثناء انعقاد اللجان.

ويؤدي طلاب مدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه اليوم الخميس آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في مواد التخصص.

وتداولت مجموعات الغش على تطبيق تليجرام أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بعد بدء اللجان بأقل من نصف ساعة مرفق معها الإجابات.

وتحقق غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نشر أسئلة الامتحانات قبل انتهاء اللجان، للتعرف على المتسبب في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

إجراءات منع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية:

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان السير وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة منع اصطحاب المراقبين أو الطلاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بشكل يومي لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني التجارية والصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز حتى يوم 6 يونيو 2024.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

وتتوقف أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.