ختام الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية 2024

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقرير ختام الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى 766 ألفًا و925 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2562 لجنة بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، في 1220 مادة امتحانية في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أجريت وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسرة للطلاب الممتحنين.

عمل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الحديدة، قد تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

وقام مسئولو امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمتابعة 631 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، وتم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات العملية والمعملية بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات 2562 لجنة، وعدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181 ألفا و490 عضوا داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.



ويرأس الدكتور محمد موسى عمارة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ويتولى الدكتور عمرو بصيلة منصب نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.