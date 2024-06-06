مركز شباب القصير يحتفل باليوم العالمي للبيئة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نظم مركز شباب القصير سلسلة من المعسكرات البيئية المخصصة للشباب والطلائع بهدف التوعية والتشجيع على المحافظة على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب

حيث استضاف مركز الشباب بالقصير سلسلة من المعسكرات البيئية التي شارك فيها العديد من الشباب والطلائع من مختلف الفئات العمرية . بهدف التعلم والمشاركة في أنشطة متنوعة تهدف إلى حماية البيئة والتوعية بأهمية المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

تضمنت الأنشطة المقامة في المعسكرات عددًا من ورش العمل الإبداعية والتربوية حيث تعلم الشباب تقنيات إعادة التدوير واستخدام الموارد المتجددة. كما تم تنظيم معسكر نظافة ودهانات وتشجير.

وأشار صلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز شباب القصير إلى أن هذه المعسكرات تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في حماية البيئة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وعلق أحد المشاركين في المعسكرات قائلاً: "لقد كانت هذه التجربة مفيدة للغاية، حيث تعلمت الكثير عن أهمية الحفاظ على البيئة وكيف يمكننا أن نلعب دورًا فاعلاً في ذلك. أنا ممتن لمركز شباب القصير على تنظيم هذه المعسكرات وتوفير هذه الفرصة لنا".

وتعد هذه المبادرة التي نظمها مركز شباب القصير خطوة هامة نحو زيادة الوعي البيئي وتعزيز الاهتمام بالبيئة بين الشباب والطلائع. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في المستقبل وتشمل المزيد من الأنشطة البيئية والتوعوية لبناء جيل واعى قادر على التفكير المستدام والعمل من أجل حماية كوكبنا.

يأتي تنظيم مثل هذه المعسكرات في إطار الجهود المستمرة لمركز شباب القصير في تعزيز الوعي البيئي وتحفيز الشباب على تبني سلوكيات صديقة للبيئة. وتعتبر المبادرات الشبابية في مجال الحفاظ على البيئة أمرًا حاسمًا في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها البشرية في الوقت الحاضر والمستقبل.

ومن جانبه، أعرب سعيد عطيتو مدير إدارة شباب القصير عن سعادته بالتفاعل الإيجابي للشباب والطلائع مع المعسكرات البيئية. وأكد على استمرار التزام المركز بتنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة الفاعلة للشباب في بناء مستقبل أفضل للبيئة.

يُذكر أن اليوم العالمي للبيئة يصادف الخامس من يونيو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى توعية الناس بأهمية حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي. وتشكل المعسكرات البيئية فرصة قيّمة للشباب والطلائع للمشاركة والتعلم والعمل الجماعي من أجل البيئة والمستقبل المستدام.