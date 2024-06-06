الأندية السعودية تراقب مستقبل رافينيا مع برشلونة

تراقب الأندية السعودية موقف النجم البرازيلي رافينيا مع فريق برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت شبكة السكاي في تقرير لها اليوم الخميس أن رافينيا لديه اهتمام كبير من الأندية السعودية، التي تراقب موقفه مع برشلونة لضمه في الميركاتو الصيفي ضمن خطة دعم صفوفها.

وذكرت الشبكة أن هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة يرى بأن رافينها ركيزة أساسية في برشلونة الموسم المقبل وسيكون من الصعب قبول فكرة رحيله بالوقت الحالي.

وأشارت سكاي أن اللاعب لم يتخذ القرار حتى الآن لحسم مستقبلة سواء بالرحيل عن برشلونة أو الاستمرار.

لوكاكو: مستوى الدوري السعودي يتصاعد بقوة

أبدى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية في الوقت الحالي.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: " المستوى في السعودية يتصاعد وبقوة وسيصل إلى مستوى أعلى بكثير من الذي هو عليه الآن ".

وأضاف: " سيميل الكثير من لاعبين الكرة إلى اللعب في السعودية، جميع الأنديه الأوروبيه تعلم أن السعودية قادمة وبقوة ".

وأبدى لوكاكو استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة له من الدوري السعودي للانتقال إلى هناك خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الأخيرة حول اهتمام عدد من الأندية السعودية بخدمات النجم الدولي البلجيكي لوكاكو، يأتي النادي الأهلي في مقدمتها، كما يحظى اللاعب باهتمام القادسية.