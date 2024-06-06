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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لوكاكو: مستوى الدوري السعودي يتصاعد بقوة

لوكاكو لاعب فريق
لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي

أبدى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية في الوقت الحالي.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: " المستوى في السعودية يتصاعد وبقوة وسيصل إلى مستوى أعلى بكثير من الذي هو عليه الآن ".

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فريق روما يضع آماله في "باولو ديبالا" و "روميلو لوكاكو"

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لوكاكو يقود تشكيل روما المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن بالدوري الأوروبي

وأضاف: " سيميل الكثير من لاعبين الكرة إلى اللعب في السعودية، جميع الأنديه الأوروبيه تعلم أن السعودية قادمة وبقوة ".

وأبدى لوكاكو استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة له من الدوري السعودي للانتقال إلى هناك خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الأخيرة حول اهتمام عدد من الأندية السعودية بخدمات النجم الدولي البلجيكي لوكاكو، يأتي النادي الأهلي في مقدمتها، كما يحظى اللاعب باهتمام القادسية.

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