اهتمام سعودي بالتعاقد مع رافينيا من برشلونة

يعد النجم البرازيلي رافينيا احد النجوم داخل فريق برشلونة التي تحوم حولها العديد من الشائعات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وان هناك العديد من الاندية المهتمة بضم النجم البرازيلي الى صفوفها من بينها اندية في الدوري السعودي لكرة القدم .

ونظرا للازمة المالية الصعبة التي يمر بها برشلونة خلال الفترة الحالية ورغم النادي في ترتيب اوراقه المالية حتى يتماشي مع لوائح اللعب المالي النظيف وليتمكن من التعاقد مع مجموعة من الاعبين الذين يرغب المدير الفني تشافي هيرنانديز في التعاقد معها استعدادا للموسم المقبل فأن هناك مجموعة من النجوم التي تضعها ادارة النادي الكاتالوني على لائحة الانتقال حتى تتمكن من الحصول على عائد مادي كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية وعلى راس هؤلاء البرازيلي رافينيا .

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان برشلونة مستعد حاليا لمناقشة كافة العروض التي ستصله للحصول على خدمات رافينيا ومن بينها عروض ضخمة من الدوري السعودي مثلما اكدت وسائل العلام الاسبانية الا ان المفاجأة هي رفض رافينيا حتى الان الانتقال الى الدوري السعودي .

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان رافينيا يفضل حتى الان الاستمرار في برشلونة وفي حالة الانتقال خارج كالتالونيا فهو يفضل العودة مجددا الى الدوري الأنجليزي حيث كان يلعب سابقا لنادي ليدز يونايتد خاصة في ظل وجود عروض من الدوري الانجليزي من اندية الارسنال و توتنهام و نيوكاسل يونايتد .