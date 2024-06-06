إرتفاع أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الخميس بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الفاكهة والخضروات بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة مع توافر المعروض بكافة الأسواق.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

إرتفاع أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات بأسواق الفيوم

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إرتفاعا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 9 جنيهات، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و10 جنيهات للكوسة، و15 جنيها للباذنجان الأسود و17 جنيهات للباذنجان الأبيض، و13 جنيها للباذنجان العروس و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و25 جنيها لكيلو البامية، و8 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 65 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسواق إرتفاعا طفيفا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب45 جنيها، وكيلو المشمش ب30 جنيها، وكيلو الخوخ ب35 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.