موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر.. تزامنًا مع مرور البلاد بموجة حارة البلاد موجة حارة على أغلب الأنحاء وتتخطى درجات الحرارة العظمى حاجز 40 درجة، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الموعد المحدد لانتهاء انقطاع الكهرباء في مصر.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل تنخفض الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء.. وأعلنت أمس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع وزارة البترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم واحد فقط بواقع 3 ساعات بدلا من ساعتين.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة في وقت سابقً، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مستمرة كما وحتى نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024 بحد أقصى.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وفي سياق آخر شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات، وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي.

خدمة أعطال الكهرباء

جدير بالذكر يمكن التواصل مع خدمة أعطال الكهرباء، عبر الخط الساخن 121 للأعطال والشكاوى على مدار 24 ساعة.