طائرة أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين النفط في منطقة بيلغورود

قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوفهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منشأة لتخزين النفط في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية بذخيرة .

وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة انتحارية بدون طيار لمهاجمة قاعدة نفطية على أراضي منطقة ستاري أوسكول الحضرية، ونتيجة لذلك، اشتعلت النيران في صهريج تخزين، وسرعان ما أخمده أربعة من فرق الإطفاء".

استهداف أوكرانيا لمصانع النفط في روسيا

يذكر أنه في الساعات الأولى من اليوم قال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا، فاسيلي جولوبيف، إن حريقًا اندلع نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار على مصفاة لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف جنوب روسيا.

وكتب المحافظ على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام": "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار، اندلع حريق في مصنع معالجة النفط في نوفوشاختينك، ويعمل المستجيبون الأوائل في مكان الحادث، ويجري الآن التحقق من المعلومات حول الضحايا".

ولفت جولوبيف إلى إن جهود مكافحة الحرائق توقفت بسبب هجوم آخر، وقال:"بحسب المعلومات الأولية، امتد الحريق إلى مساحة 50 مترًا مربعًا، وكان لا بد من تعليق جهود الإطفاء وسط هجوم آخر، وطلب من الأفراد الانسحاب إلى مسافة آمنة. ويجري تجهيز قطار إطفاء للاستخدام، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف "انضم المزيد من الأفراد والمعدات إلى جهود مكافحة الحرائق، ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابا، ويجري التحقق من المعلومات".

وأضاف المحافظ أن "موجة الصدمة تحطمت نوافذ مركز حراسة قريب. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".