وزير الخارجية الروسي بالكونغو: ليبيا والحرب في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كان على رأس جدول الأعمال الأزمة السياسية في ليبيا، ساسو نغيسو هو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا ويسعى إلى تنظيم قمة بين الليبيين.

عقد كبير الدبلوماسيين الكونغوليين جان كلود جاكوسو، مؤتمرا صحفيا في أويو مع نظيره الروسي، ودعا برازافيل إلى إنهاء تفاوضي للحرب في أوكرانيا.

بينما أضاف غاكوسو:" في نظرنا أولئك الذين يحثون على إرسال قوات على الأرض لا يساعدون عملية السلام ، بل على العكس ، فإنهم يعرضون البشرية جمعاء لخطر المواجهة القاتلة والنهائية، هذا ليس موقفا مسؤولا للغاية".

وتصاعدت الحرب الدامية في أوكرانيا قبل عامين عندما أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا المجاورة.

قمة السلام في سويسرا

وتستضيف سويسرا يومي 15 و16 يونيو مؤتمرا لمناقشة السلام، ومع ذلك لم تتم دعوة روسيا، وانتقد لافروف المؤتمر المقبل.

وأضاف "المؤتمر في سويسرا بالطبع قلنا أكثر من مرة وكل السياسيين الموضوعيين يفهمون أنه ليس له معنى آخر سوى محاولة الحفاظ على الكتلة المنهارة المناهضة لروسيا".

حظرت أوكرانيا المفاوضات مع فلاديمير بوتين في عام 2022.

وفي ختام زيارة العمل التي قام بها لافروف، أكدت موسكو وبرازافيل التزامهما بزيادة التعاون متبادل المنفعة.

وفي وقت لاحق أمس الثلاثاء، أجرى سيرجي لافروف محادثات مع وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري في واجادوجو.

زيارة ماكرون في أفريقيا



قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 3 أبريل، بجولته الأفريقية التي تهدف إلى تجديد العلاقات المتوترة مع جمهورية الكونغو بعد توقيع اتفاق اقتصادي مع أنغولا.

ووصل ماكرون إلى العاصمة الكونغولية برازافيل قبيل الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) في المحطة الثالثة من رحلته بعد زيارة أنجولا والجابون.

والتقى بالرئيس دنيس ساسو نغيسو في برازافيل قبل أن يسافر إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تقع على الضفة المقابلة لنهر الكونغو.

وخلال مثوله أمام الصحفيين، أدرج ساسو نجيسو مواقع يمكن أن يزورها ماكرون في رحلة أطول في المستقبل، ومن المرجح أن ينظر إليها على أنها انتقاد لاذع في قصر مدة إقامة رئيس الدولة الفرنسية.

وفي العاصمة الأنغولية لواندا، أجرى ماكرون محادثات مع نظيره جواو لورينكو، واصفا الدولة الغنية بالنفط بأنها "شريك استراتيجي في المنطقة".

وقال ماكرون، الذي ترأس منتدى اقتصاديا حضرته أكثر من 50 شركة فرنسية، إن "جوهر هذه الزيارة هو تعزيز الشراكات الزراعية" مع أنغولا.

وتسعى فرنسا إلى "بناء شراكة متوازنة ومتبادلة" مع أنغولا.

وأضاف ماكرون "هذا يتناسب مع الفكرة التي لدي عن هذه الشراكة الاقتصادية بين القارة الأفريقية وفرنسا، لقد تغيرت العقليات.

وتشارك فرنسا منذ عقود في صناعة البترول في الدولة الناطقة بالبرتغالية في الجنوب الأفريقي، والتي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في القارة.

وأتاحت زيارة ماكرون فرصة لاستكشاف التعاون في قطاعات أخرى.

وأبرمت الحكومتان اتفاقا لتعزيز القطاع الزراعي في أنغولا، ولا سيما "المرونة المناخية والأمن المائي"، بالإضافة إلى المساعدة في تجديد إنتاج البن وفول الصويا والقطن والألبان، من بين قطاعات أخرى، الهدف يجب أن يكون تطوير "استراتيجية صنع في أفريقيا".

- خفض التصعيد -

وقبل مغادرته لواندا، شكر الرئيس الفرنسي لورينكو على عمله لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مسلطا الضوء على جهوده الدبلوماسية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الصراعات.

وأضاف أن هناك "آمالا مشروعة" لخفض التصعيد في المنطقة المضطربة.

استولى متمردو حركة 23 مارس على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عودتهم من السكون في أواخر عام 2021، وحاصروا تقريبا مركز غوما التجاري.

وأدى التمرد إلى انهيار العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها الأصغر رواندا التي تتهمها كينشاسا بدعم حركة 23 مارس.

ويتفق خبراء مستقلون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى من بينها فرنسا مع تقييم كينشاسا لكن رواندا تنفي هذا الاتهام.

وقال العديد من المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لوكالة فرانس برس إن وفدا من حركة 23 مارس كان موجودا في لواندا، لكنه لم يلتق بمسؤولين فرنسيين.