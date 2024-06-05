الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأحد المقبل .. انطلاق اختبارات الأهلي بمحافظة السويس

بوابة الوفد الإلكترونية

اتطلق اختبارات الناشئين الجدد بالنادي الأهلي بمحافظة السويس يوم ٩ يونيو الجاري على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تبدأ في الإسكندرية يوم ١٢ يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.
 

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الأهلي يواجه النجوم السبت استعدادًا لفاركو


كانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد بدأت أول أمس الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت الأحد الماضي  في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وتقام اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث أقيمت الإثنين في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتبد غد الخميسأ في محافظة الغربية ٦ يونيو على ملاعب مركز شباب زفتى.

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